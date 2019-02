CALCIOMERCATO INTER ANDERSEN / Il difensore della Sampdoria Joachim Andersen ha parlato del suo futuro a 'Ekstra Bladet'. Nel mirino di molti grandi club, tra i quali anche l'Inter e l'Atletico Madrid, il difensore svedese parla in maniera chiara: "Penso soltanto al campo, vedremo poi quello che succederà in estate.

Attualmente è presto per parlarne, non riesco a dire quale campionato preferisco tra Serie A, Premier League e Liga: la cosa importante è che il club abbia un buon progetto per me, poi non mi interessa se sarà l', ile l'".

Lo stesso Andersen poi apre a un permanenza alla Sampdoria, almeno per un'altra stagione: "Devo fare i passi giusti nei momenti giusti per il bene della mia carriera, non mi dispiacerebbe restare un’altra stagione alla Sampdoria".

