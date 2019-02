UEFA CEFERIN SUPERLEGA / Niente Superlega, almeno finché ci sarà Ceferin come presidente Uefa. Lo ha dichiarato lo stesso 51enne ucraino, a Roma in vista della rielezione di domani, in un'intervista a 'Le Monde'. "La Superlega ucciderebbe il calcio - ha spiegato - Pensate che noia vedere Juventus-Psg tutte le settimane...".

Smentita anche l'ipotesi di un allargamento a 48 squadre deiinnel. "Da solo il Qatar non potrebbe farcela - ha affermato Ceferin - Non ha buoni rapporti con i paesi vicini, per affiancargli un altro paese forse bisognerebbe lanciare un'altra gara di attribuzione. Senza contare che coi Mondiali a dicembre si dovrebbero togliere altre date ai campionati nazionali. Insomma non è realizzabile".