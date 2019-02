CALCIOMERCATO ROMA SOUSA /Paulo Sousa, tra i possibili candidati alla panchina della Romain caso di esonero di Di Francesco, torna a parlare della sua voglia di Italia. Il tecnico portoghese in un'intervita a 'Record' spiega: "Vorrei tornare in Italia in una squadra che lotti per vincere.

Adesso mi sento più preparato e so che con un progetto ambizioso potrò tornare a vincere quello che ho vinto da calciatore".

Sousa torna anche sulla sua esperienza della Fiorentina, soffermandosi anche sulle cessioni: "E' stato uno degli aspetti salienti del mio lavoro in quel club. Non l'ho mai detto pubblicamente ma sono convinto che se avessimo tenuto Savic e Joaquin, avrei vinto qualche titolo con quella squadra. Chiesa? L'ho lanciato in prima squadra con la prospettiva di farne una bandiera del club, ma mi sarei aspettato che fosse tutto così veloce. È cresciuto a tal punto da diventare il giocatore di cui il calcio italiano aveva bisogno. Ma sono legato anche a Bernardeschi che ora gioca nella squadra di Cristiano Ronaldo".

