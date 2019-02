CALCIOMERCATO NAPOLI SAMPDORIA TONELLI / Potrebbe essere lontano da Genova il futuro di Lorenzo Tonelli. Il difensore centrale toscano, in prestito alla Sampdoria dal Napoli, ha saltato quattro delle ultime cinque gare e non per problemi fisici.

Secondo 'Sport Mediaset', il club blucerchiato avrebbe infatti già comunicato ai partenopei la volontà di non riscattare il difensore centrale.

Tonelli ha fin qui disputato 13 presenze con la maglia della Samp e in caso di arrivo a 20, il riscatto sarebbe obbligatorio. Da qui dunque la decisione di Giampaolo di preferirgli Colley al fianco di Andersen al centro della difesa. Probabile dunque che a giugno il Napoli dovrà trovare al difensore una nuova sistemazione.

