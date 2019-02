REAL MADRID HAZARD NEYMAR / Un calciomercato pirotecnico per rimettere il Real Madrid al centro della scena mondiale: Florentino Perez ha voglia di rivoluzione dopo la prima stagione senza Cristiano Ronaldo e al di là di come termineranno campionato, Champions e coppa del Re. Il prossimo Real sarà diverso da quello attuale e ci saranno diversi acquisti, anche importanti, per ridare entusiasmo alla piazza.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

In cima alla lista degli obiettivi dei blancos ci sono da tempo: con il belga, riporta 'donbalon.com', sarebbe già stato trovato l'accordo e ora non resta che convincere il, magari facendo leva anche sul contratto in scadenza nel 2020 e sul poco feeling con. L'arrivo di Hazard però - riferisce lo stesso portale spagnolo - non bloccherebbe l'assalto a Neymar.