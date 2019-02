CALCIOMERCATO INTER KARAMOH / Doveva essere la sfida tra ex interisti, invece Marsiglia-Bordeaux ha visto l'assegna di Karamoh nella formazione dei 'Girondini'.

A spiegare i motivi dell'assenza dell'attaccante, ancora di proprietà dell', è il tecniconella conferenza post gara: "L'ho deciso io, Karamoh è stato punito perché un calciatore deve sempre mantenere un certo comportamento. Non si possono creare problemi al gruppo, la squadra deve remare nella stessa direzione. Chi non segue questo principio, si mette da solo fuori squadra".

L'allenatore non spiega quanto tempo durerà la punizione per Karamoh: "Non lo so, non è mai piacevole rinunciare ad un buon giocatore. L'ho fatto però perché ci sono ragioni molto precise: non è facile prendere una decisione del genere".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui