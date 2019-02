CALCIOMERCATO SASSUOLO DEMIRAL ROSSI / Presentato in casa Sassuolo Merih Demiral. Il difensore centrale turco ha parlato della sua nuova avventua e con lui il direttore sportivo dei neroverdi Giovanni Rossi: "E' un difensore centrale che viene per rafforzarci, ci darà una grossa mano. Ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili e ha debuttato nella nazionale maggiore turca. E' considerato uno dei più promettenti difensori d'Europa e rientra nella nostra politica: fare acquisizioni di giocatori giovani e promettenti".

E su chi parlava di un possibile affare in sinergia con la, Rossi ha smentito: "Il suo arrivo è fatto solo dal Sassuolo" commenta.

Sul resto del mercato: "La proprietà ha saputo resistere a parecchie richieste per molti dei nostri calciatori. Il Sassuolo è molto restio a vendere a gennaio. La società ha avuto forza. Tutti assieme abbiamo ritenuto che potevamo sopportare il peso dell'attacco e avevamo elementi in grado di reggere l'urto pur con l'assenza di Boateng. Abbiamo preso Scamacca che è un giovane di prospettiva. La nostra filosofia comunque non cambia". Su Boateng: "Barcellona per lui era un sogno e abbiamo provveduto ad accontentarlo". E sul mancato arrivo di Facundo Ferreyra: "Aveva le caratteristiche giuste ma non c'erano le condizioni per portarlo a Sassuolo".

