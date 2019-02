ATALANTA JOAO SCHMIDT / E' durata solamente sei mesi l'avventura di Joao Schmidt al Rio Ave.

Il centrocampista brasiliano, ceduto la scorsa estate in prestito dall'Atalanta, si è trasferito in Giappone per vestire la maglia del Nagoya Grampus.