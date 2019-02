Calciomercato Juventus, Raiola diventa un problema

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT BARCELLONA / Nel testa a testa con il Barcellona per arrivare a de Ligt, la Juventus potrebbe perdere un alleato importante.

Finora si è sempre pensato alla figura di Minocome dirimente per un futuro bianconero del giovane difensore olandese, puntando sulla complicata gestione del casoda parte del club catalano, ma durante un'intervista a 'Cadena Cope', il presidenteha dipinto uno scenario totalmente diverso: "Con Raiola ho un ottimo rapporto sin dai tempi di Ibrahimovic. E' una persona divertente e molto esigente. Si prende molto cura dei giocatori e io non ho problemi con nessun agente. Fare operazioni con lui è più difficile per me? Non credo, alla fine è sempre questione di soldi. Il Barça attrae molti calciatori. In tanti vogliono venire qui per partecipare a questa grande era del club".