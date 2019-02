CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC / La Cina chiama, Mandzukic... non risponde: il Dalian, dopo aver ormai definito l'arrivo di Hamsik dal Napoli, ci ha provato anche con l'attaccante della Juventus, ricevendo però in risposta un rifiuto.

I 10 milioni di euro a stagione di ingaggio non sono stati sufficienti per ingolosire il croato che avrebbe rispedito al mittente la proposta preferendo rimanere in bianconero. Per lui, infatti, è in arrivo il rinnovo di contratto con la società piemontese: l'attuale accordo, in scadenza nel 2020, potrebbe essere prolungato di due o tre stagioni visto che Mandzukic rappresenta un elemento imprescindibile per l'attacco di Allegri che si trova in perfetta sintonia anche con. Classe 1986, l'exè alla sua quarta stagione alla Juventus e la sua permanenza sotto la Mole sembra destinata a continuare ancora per qualche anno.