LAZIO EMPOLI INZAGHI / "Credo sia normale avere un po' di stanchezza. Stiamo giocando tanto e con pochi giorni di riposo, ma mentalmente stiamo bene perché arriviamo da due vittorie importanti. Domani dovremo farci trovare pronti". Così Simone Inzaghi alla vigilia della sfida contro l'Empoli in programma, eccezionalmente, domani sera all'Olimpico. L'allenatore della Lazio ha parlato della situazione infortunati in casa biancoceleste: "Le condizioni di Luis Alberto ed Immobile andranno verificate domani. Ad un primo impatto sembra che non ci siano lesioni. Domani svolgeremo un piccolo allenamento e vedremo.

Valuteremo attentamente come svolgeranno le ultime due sedute.ha svolto parzialmente le sedute di lunedì e martedì e oggi rientrerà in gruppo. Spero di convocarlo per la gara di domani, vedremo come risponderà.non ha lavorato con il gruppo, solo parzialmente dando buoni esiti: vedremo come si comporterà e c’è fiducia per poterlo impiegare dall’inizio". Sul nuovo acquisto: "Si tratta di un giocatore di qualità e quantità. Con noi ha svolto due allenamenti. Vuole capire le dinamiche del nostro gioco e può essere una soluzione". Infine su: "Negli ultimi due mesi le sue prestazioni sono cresciute molto. Domani sarà titolare e ci dovrà dare una grande mano. L'Empoli è una squadra frizzante, che farà di tutto per metterci in difficoltà. Iachini è molto bravo, ma i ragazzi sono pronti".