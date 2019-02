SERIE A CHAMPIONS MILAN / Grande bagarre nella zona Champions in Serie A: nove squadre in sette punti che ambiscono o sognano un posto nella prossima edizione della competizione per club più importante. Rivelazioni come Sampdoria e Atalanta, ma soprattutto big: dall'Inter, terza, alla Roma, tutti alla ricerca di un piazzamento che valga l'accesso al torneo.

Calciomercato.it ha chiesto chi rischia di rimanere fuori e i risultati hanno 'condannato', nonostante l'attuale quarto posto in classifica: i rossoneri sono state votati dal 35% con il 30% di preferenze andato all'. A seguire c'è lacon il 26% di voti, mentre laraccoglie appena il 9%.

