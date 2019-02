CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI / Che la Juventus sia sempre vigile e attenta alle occasioni di mercato è ormai assodato, così come è noto il fatto che sul taccuino degli scout bianconeri non manchino mai i nomi dei prospetti europei (e non solo) più interessanti.

Fabiosonda con particolare attenzione i talenti del futuro e ora sembra essersi aggiunto un nuovo nome a questa lista. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

Secondo 'Espn' il nome in questione è quello di Dean Henderson, giovane portiere inglese (nazionale under-21), il cui cartellino appartiene al Manchester United. Henderson è attualmente in prestito allo Sheffield United, in Championship, dove sta disputando la stagione da titolare. Sull'estremo difensore classe 1997, oltre ai bianconeri, ci sarebbe anche il Bayern Monaco.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui