Fantacalcio, addio a sorpresa: Boateng 'rimborsa' i tifosi

FANTACALCIO BARCELLONA SASSUOLO BOATENG / Simpatico siparietto tra Prince Boateng e un tifoso italiano.

Commentando un post su Instagram del nuovo rinforzo del, un sostenitore gli ha rimproverato l'addio a sorpresa, che gli ha creato problemi al Fantacalcio: "Dovresti rimborsarmi i soldi spesi per prenderti al fantacalcio a gennaio, visto che poi in un giorno hai mollato tutti… come facciamo, ti mando il mio IBAN?”. Repentina la risposta di Boateng ("mandalo"), che ha fatto scatenare nuovi utenti, molti dei quali hanno chiesto ironicamente di poter inviare il proprio IBAN tramite messaggio privato.