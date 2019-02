Calciomercato Juventus, UFFICIALE: Sturaro ceduto a titolo definitivo

CALCIOMERCATO JUVENTUS STURARO GENOA / Stefano Sturaro è ora a tutti gli effetti un calciatore del Genoa.

Addio definitivo alla, dopo che a gennaio il centrocampista è passato in prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni per una cifra complessiva di 18 milioni di euro come ampiamente anticipato da Calciomercato.it

In mattinata, con un comunicato ufficiale diramato attraverso il proprio sito, la società bianconera ha annunciato l'obbligo di acquisizione definitiva del calciatore da parte del club ligure. Ecco la nota: "Juventus Football Club S.p.A. comunica che, a seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, è scattato l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo da parte del Genoa Cricket & Football Club S.p.A. del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Sturaro a fronte di un corrispettivo di € 16,5 milioni pagabile nei prossimi quattro esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 12,9 milioni"

