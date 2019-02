CALCIOMERCATO MILAN CHAMPIONS LEAGUE LEONARDO / Il calciomercato di gennaio è andato in archivio, ma le grandi squadre sono già al lavoro per definire quali saranno le strategie in vista della sessione estiva. In particolare, in fermento il calciomercato Milan, che a giugno può vivere un punto di svolta della sua storia recente. I rossoneri sono stati molto attivi a gennaio e hanno colmato la partenza di Higuain con gli arrivi di Paqueta e Piatek, per una spesa di ben 70 milioni di euro. E' mancata la ciliegina sulla torta, l'esterno offensivo che chiedeva Gattuso, ma le recenti prestazioni inducono all'ottimismo. Il Diavolo è pienamente in corsa per la Champions League e per la conquista della Coppa Italia, è uscito indenne dai match probanti contro Napoli e Roma e dà l'impressione di poter addirittura crescere. La conquista del quarto posto sarà però determinante per capire come i rossoneri si muoveranno sul mercato, al netto delle possibili ulteriori sanzioni dell'Uefa in merito al Fair Play Finanziario. Tracciamo il quadro della situazione in casa Milan, con i possibili scenari con e senza Champions, tra riscatti, possibili cessioni e acquisti: tutte le possibili mosse di Leonardo

Calciomercato Milan, Champions sì: chi arriva, chi resta, chi va

Detto che il Milan si appresta a chiudere per Saint-Maximin dal Nizza e che sta muovendo passi in avanti concreti anche per Herrera, mettendo già mano, di fatto, a una rivoluzione nella rosa, è chiaro che la qualificazione in Champions League, che manca dalla stagione 2012-2013, è un obiettivo imprescindibile. Il raggiungimento della massima competizione europea potrebbe agevolare il riscatto di Bakayoko dal Chelsea, per il quale i londinesi chiedono circa 35 milioni. Leonardo è però già in trattativa per riuscire ad ottenere uno sconto. Altro riscatto in mezzo al campo, quello di Kessie dall'Atalanta fissato a 24 milioni di euro. Cifre che comunque obbligheranno i rossoneri a qualche operazione in uscita.

Calciomercato Milan, Champions no: in bilico anche Donnarumma

non hanno convinto fin qui come alternative d'attacco sugli esterni e dovrebbero andar via, tutto da decifrare il futuro di Hakanche continua tra alti e bassi. Per fare cassa, una cessione del turco - per il quale le offerte dallanon mancano - non sorprenderebbe. La rivoluzione offensiva dunque potrebbe portare a un nuovo assalto per Memphis, da sempre pallino dei rossoneri, con un terzo nome, dopo quello dell'olandese e di, proveniente dalla: parliamo di Nicolas, promettente attaccante ivoriano delgià nel mirino dima non solo. A centrocampo, tra gli innesti nel mirino, quelli di

Il mancato raggiungimento del quarto posto, viceversa, potrebbe obbligare a numerose cessioni dolorose. Il centrocampo del Milan potrebbe essere totalmente rivoluzionato. L'ipotesi riscatto per Bakayoko si farebbe assai più complicata, anche se il centrocampista piace molto a Gattuso e non è escluso che si tenterebbe comunque il tutto per tutto per trattenerlo. Diventerebbero davvero molto probabili, a quel punto, la cessione di Kessie e quella di Calhanoglu, con gli altri addii in mezzo al campo scontati in ogni caso, quelli dei vari Bertolacci, Montolivo e Josè Mauri in scadenza di contratto. Con meno risorse, per rinnovare la mediana bisognerebbe battere piste dai costi non particolarmente elevati (Sensi, Duncan, Veretout, Baselli, Diawara). Tornerebbe in discussione anche il futuro di Gianluigi Donnarumma al Milan. Il portiere rossonero è tornato su livelli eccellenti di rendimento, ma con un'altra eventuale stagione davanti senza Champions Mino Raiola potrebbe essere nuovamente tentato di ascoltare le proposte provenienti dall'estero (impensabile venderlo in Italia, se non, forse, alla Juventus). In pole, ancora una volta, il Psg, ma occhio anche alle piste inglesi (piace al Manchester United e al Chelsea) o, in seconda battuta, a quella spagnola, con il Real Madrid pronto a cogliere l'opportunità.

