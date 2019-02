Barcellona, ritorno Neymar: la rivelazione di Bartomeu

CALCIOMERCATO BARCELLONA NEYMAR / Tra le indiscrezioni di mercato più suggestive degli ultimi mesi c'è il possibile ritorno di Neymar al Barcellona, eventualità che però non trova conferme sulla sponda catalana.

Parlando del fuoriclasse brasiliano del, il presidenteha annunciato che non rientra nei piani futuri del club e che non ha avuto alcun contatto con il padre: "Non mi ha mai chiamato né lui né Neymar - le sue parole a 'Cadena Cope' - Con quei soldi siamo riusciti a prendere due grandi giocatori come Coutinho e Dembélé". Analizzando il futuro di, il presidente ha proseguito la sua disamina: "Ha un contratto in vigore, deve solo dirci se continua o no. Mi piacerebbe che continuasse".