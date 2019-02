CALCIOMERCATO INTER ICARDI REAL ATLETICO MADRID RINNOVO CONTRATTO WANDA NARA - L'Inter vive il momento più complicato della gestione e anche Mauro Icardi sta soffrendo questa situazione: i gol non arrivano e la squadra di Luciano Spalletti fatica, e non poco. Nel frattempo, il capitano nerazzurro è al centro delle discussioni per la questione del prolungamento contrattuale, attualmente in scadenza nel 2021, con adeguamento dell'ingaggio: come spiegato dalla nostra redazione il 31 gennaio scorso, la situazione deve essere ancora approfondita tra il direttore generale, Beppe Marotta, e la moglie-agente del bomber argentino, Wanda Nara.

I rapporti sono più distesi, dopo le schermaglie mediatiche delle scorse settimane, e l'intenzione di tutti appare quella di continuare insieme l'avventura ancora per diversi anni.per tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Ma gli interessamenti di altri club non mancano: stando, infatti, ad 'As', potrebbe accendersi un derby di Madrid per il 25enne calciatore di Rosario. Siachesono segnalate, da diverso tempo, sulle sue tracce e potrebbe approfittare di questa situazione per inserirsi nella corsa a Icardi. Il giocatore, riporta il quotidiano spagnolo, vorrebbe fare un salto di qualità a livello economico e sportivo e sarebbe attratto dalla. Ma, allo stato attuale, appare difficile ipotizzare un addio del numero 9 al club dialla fine della stagione in corso, vista la volontà di tutte le parti in causa di arrivare ad un accordo per il nuovo contratto.