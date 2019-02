Calciomercato Milan, futuro Bakayoko: arriva la decisione

CALCIOMERCATO MILAN BAKAYOKO / "A chi non piacerebbe restare a lungo in un club come il Milan?". Tiemouè Bakayoko ha così risposto alle domande sul suo futuro, ancora in bilico tra la permanenza in rossonero e il ritorno in Inghilterra.

Il forte centrocampista è approdato in Italia la scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 38 milioni di euro, cifra importante che è alla base dei dubbi sul suo destino. Tuttavia, riporta 'Tuttosport', ilavrebbe deciso di versare la somma alper acquistarlo a titolo definitivo. La prossima stagione, quindi, potrebbe esserci ancora spazio per Bakayoko nella rosa milanista.