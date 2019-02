LAZIO-EMPOLI DIRETTA SERIE A CRONACA LIVE TEMPO REALE INZAGHI IACHINI - Dopo la vittoria di lunedì contro il Frosinone, la Lazio torna subito in campo nell'inconsueto anticipo del giovedì (a causa della concomitanza con una match della Nazionale italiana di rugby) e affronta l'Empoli. I biancocelesti di Simone Inzaghi hanno tutta l'intezione di non perdere terreno dalle squadre che li precedono per un piazzamento europeo; di contro, gli azzurri di Beppe Iachini, reduci dal pareggio interno col Chievo, hanno bisogno di un risultato positivo per tenersi a distanza dal Bologna terzultimo.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dallo stadio 'Olimpico' di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-EMPOLI

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Berisha, Lulic; Correa; Caicedo. All. S. Inzaghi

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo. All. Iachini

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 60; Napoli 51; Inter 40; Milan 36 Atalanta, Roma e Lazio 35; Sampdoria 33; Fiorentina e Torino 31; Sassuolo 30; Parma 29; Genoa 24; Spal 22; Cagliari 21; Udinese 19; Empoli 18; Bologna 17; Frosinone 13; Chievo* 9

*3 punti di penalizzazione

