LAZIO IMMOBILE / Ciro Immobile tiene in ansia la Lazio. Il bomber è uscito acciaccato dall'ultimo match contro il Frosinone a causa di un affaticamento muscolare, che sarà valutato nei dettagli oggi quando il giocatore si sottoporrà agli esami di rito.

Simonepotrebbe non rischiarlo comunque per l'anticipo di domani contro l', puntando sul tandem offensivo Caicedo-Correa. Un turno di riposo per Immobile funzionale anche in chiave Europa League ein vista della prossima settimana. Allarme rientrato invece per, che sarà regolarmente disponibile contro i toscani dopo aver lasciato anzitempo il campo a Frosinone.