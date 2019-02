BARCELLONA-REAL MADRID DIRETTA COPPA DEL RE SEMIFINALE CRONACA LIVE MESSI MODRIC - Grande sfida quella in programma per l'andata della semifinale della Coppa del Re: in scena il 'Clasico', Barcellona-Real Madrid.

I catalani di Ernesto, alle prese col dubbio, arrivano all'appuntamento dopo aver eliminato, in ordine, Leonesa, Levante e Siviglia; i castigliani guidati da Santiago, hanno conquistato l'accesso alle semifinale battendo Melilla, Leganes e Girona. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match, in tempo reale, dal 'Camp Nou'.

FORMAZIONI UFFICIALI BARCELLONA-REAL MADRID CLASICO

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Coutinho, Suarez, Malcom. All. Valverde

REAL MADRID (4-3-3): Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Llorente, Modric; Vinicus, Benzema, Lucas. All. Solari

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui