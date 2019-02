INTER RAKITIC / Gli occhi dell'Inter su Ivan Rakitic. Dopo Godin, Marotta sogna un altro colpo di spessore per la formazione nerazzurra in vista della prossima estate.

L'acquisto di de Jong e l'eventuale arrivo alanche di Rabiot potrebbero mettere alla porta il centrocampista croato, primo nome sulla lista dei meneghini vista l'impossibilità ormai di arrivare a. Stando a 'Don Balon' l'Inter metterebbe sul piatto 40 milioni di euro per il cartellino di Rakitic, con un contratto triennale (più opzione per un ulteriore anno) a 10 milioni netti d'ingaggio. Il vice-campione del mondo, inoltre, avrebbe la possibilità di chiudere la carriera in Cina nellodi Suning, andando a percepire 30 milioni di euro a stagione.