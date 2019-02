CALCIOMERCATO TONALI BRESCIA ROMA / Sandro Tonali è uno dei giocatori più talentuosi della serie B, con 2 gol e 5 assist in 20 presenze ha convinto pure il ct Roberto Mancini che l'ha convocato anche per lo stage della Nazionale. Il centrocampista classe 2000 è un uomo mercato e secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it la Roma è in vantaggio per portare a casa uno dei profili più interessanti del calcio italiano in prospettiva. Roma che con Zaniolo, Cristante e Pellegrini costruirebbe un pezzo importante del centrocampo della Nazionale del futuro.

La richiesta del Brescia nei vari colloqui con il ds Monchi e l'entourage del giocatore è stata di 35 milioni ma la società del presidente Cellino, in caso di eventuale promozione in serie A (il Brescia è primo in classifica), potrebbe alzare le proprie pretese a 50 milioni di euro. L'Inter non molla, Marotta stravede per Tonali, ha ottimi rapporti con gli agenti del centrocampista che a maggio compirà diciannove anni e nei piani del club nerazzurro c'è la volontà di rifare tutta la mediana come dimostra il pressing per Barella. Il direttore sportivo della Juventus Paratici è su Tonali da tempo, il suo nome era anche nel misterioso "pizzino" ritrovato in un ristorante di Milano, non ci sta all'idea di vederlo giocare altrove, soprattutto a non disturbare l'ex dirigente bianconero Marotta in questa trattativa. La sfida di mercato è appena iniziata, la Roma è in vantaggio ma le concorrenti daranno battaglia e il Brescia è pronto a portare a casa una grossa plusvalenza.

