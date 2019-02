Calciomercato Inter, conto alla rovescia Skriniar: sale l'offerta, rinnovo in arrivo

CALCIOMERCATO INTER RINNOVO SKRINIAR / L'Inter blinda la difesa del futuro e dopo aver preso Diego Godin, che arriverà in estate a parametro zero dall'Atletico Madrid, punta a togliere dal calciomercato anche Milan Skriniar, perno della retroguardia interista. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI.

Non c'è solo Mauro Icardi, quindi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Chiuso il mercato di gennaio, l'Inter ora apre il file dei rinnovi e tra i temi più caldi spicca sicuramente quello legato al centrale slovacco. Come racconta oggi 'La Gazzetta dello Sport', dopo i tira e molla di inizio stagione la dirigenza nerazzurra ha alzato la propria offerta di ingaggio (la prima era di 2,5 milioni a stagione) portandola a quota 3 milioni più bonus. Una mossa che l'entourage avrebbe gradito e dunque la fumata bianca per il prolungamento al 2023 appare più vicina. Una mossa con cui si intendono scacciare i top club interessati, mentre come raccontato da Calciomercato.it nel frattempo Skriniar è finito nel mirino di alcuni grandi agenti che starebbero cercando di convincerlo a cambiare consulenti.