INTER BERTI SPALLETTI / Momento delicato in casa Inter e soprattutto per Luciano Spalletti in panchina. Nicola Berti condivide la scelta della dirigenza nerazzurra di confermare al timone l’allenatore di Certaldo: "Fiducia a Spalletti? Ci mancherebbe altro! E' uno serio, preparato, in gamba. Merita di arrivare fino alla fine e porterà l'Inter al 3° posto e avanti in Europa League.

E magari qualcosa in più in una coppa in cui l'Inter ha grande esperienza - ha detto l'ex centrocampista a 'La Gazzetta dello Sport' - La società è forte, strutturata, seria. Mi è piaciuta anche sul mercato invernale. Non c'era bisogno di prendere nessuno. E giustamente non hanno fatto niente.da febbraio può essere quello che dà la svolta - aggiunge Berti - Non l’abbiamo visto il vero 'Ninja': punto su lui eper la seconda metà della stagione. Oltre che su".