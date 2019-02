Calciomercato Milan, le cifre dell'affare Saint-Maximin. Lo manda Balotelli

CALCIOMERCATO MILAN SAINT-MAXIMIN / Niente da fare a gennaio, quando il tecnico del Nizza Patrick Vieira arrivò a minacciare le dimissioni se la società avesse deciso di vendere il suo gioiello dopo la partenza di Mario Balotelli.

Ma la presa delsu Allannon s'è mai allentata e, anzi, i contatti stanno proseguendo con il chiaro obiettivo di chiudere già da ora il primo, grande colpo per la prossima estate di calciomercato . Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

Gioca d'anticipo quindi la dirigenza rossonera, che fiuta l'affare con l'esterno offensivo classe '97. Nelle scorse ore si sono diffuse voci di un accordo raggiunto tra il Milan ed il Nizza per Saint-Maximin. Dalle colonne del 'Corriere dello Sport' di oggi spuntano le cifre, che in estate potrebbero abbassarsi (di poco) rispetto ai 35 milioni di euro chiesti a gennaio visto che mancherà un solo anno alla scadenza del contratto (giugno 2020). E occhio al retroscena: sarebbe stato Mario Balotelli, passato dal Nizza al Marsiglia, a consigliare all'ex compagno Saint-Maximin il trasferimento al Milan proprio per via del suo legame con i rossoneri.

