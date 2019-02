JUVENTUS DYBALA PIRLO / Il comportamento di Paulo Dybala sul finire di Juventus-Parma non ha infastidito soltanto Allegri e la società bianconera.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Momento in chiaroscuro per il numero dieci argentino, che viene punzecchiato anche da Andrea: "Sicuramente la Juve lo riprenderà , deve correre di più per difendere. Lo scorso anno Dybala era il numero uno, quest’anno c'è: ma se ti pesa una cosa del genere vuol dire che non sei intelligente", le parole dell’ex regista a 'Sky Sport'.