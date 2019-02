MILAN AMBROSINI GATTUSO / Bagarre Champions. Il Milan con i nuovi acquisti Piatek e Paqueta si candida ad un ruolo di primo piano dietro Juventus e Napoli, con Massimo Ambrosini che promuove il lavoro di Gennaro Gattuso in panchina: "In un campionato dominato al vertice dalla Juve e con un Napoli all'altezza, la sfida per guadagnarsi la Champions League sta diventando meravigliosa - spiega l'ex centrocampista a 'La Gazzetta dello Sport' - Gattuso mi piace tantissimo, sta facendo un lavoro straordinario.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Davvero non capisco cosa gli si possa chiedere di più. Ha dato forza mentale a questo gruppo, consapevolezza. E soprattutto ha dato un'anima. Oltre ai risultati gli si chiedeva anche di valorizzare i giocatori della rosa e mi sembra che ci sia riuscito. Su tutti direi: la sua crescita rispetto alle difficoltà di inizio stagione è assolutamente evidente. Il rientro di? Toccherà a Rino trovare la soluzione più adatta perché non penso che oggi il francese possa restare fuori. Un'ipotesi potrebbe essere quella di avanzare la posizione dinel tridente: ha le caratteristiche tecniche per poterlo fare".