Calciomercato Juventus, asta de Ligt: Agnelli e Raiola le chiavi per la svolta?

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT RAIOLA AGNELLI / Farebbe estremamente comodo anche ora, ma strapparlo all'Ajax fin qui è stato impossibile ed anche in estate sarà impresa tutt'altro che agevole. La Juventus, però, è al lavoro ed in corsa su Matthijs de Ligt, il profilo ideale individuato per dare il via al restyling necessario nel reparto arretrato.

Ceduto Frenkie de Jong, già acquistato dal Barcellona per la prossima sessione, l'altro gioiello del club di Amsterdam sarà il nome su cui si scatenerà un'asta internazionale senza esclusione di colpi.

L'asticella, riferisce il 'Corriere dello Sport', è fissata attualmente a quota 85-90 milioni di euro come valutazione, ma la lista dei club che seguono il capitano dell'Ajax classe 1999 fa pensare che si possa andare anche oltre. Forte dell'asse sempre molto proficuo, il Barça viene infatti considerato in pole, anche se in Spagna scrivono che la dirigenza blaugrana non vede di buon occhio l'agente Mino Raiola ed anche per questo l'affare non decolla al momento. Una (seppur leggerissima) frenata della quale potrebbero approfittare altre pretendenti comee, soprattutto,. La dirigenza juventina ha infatti da tempo rapporti consolidati con il manager italo-olandese e non va dimenticato come su de Ligt si stia muovendo il presidentein persona: a Torino, quando il giocatore sbarcò per ricevere il premio Golden Boy il numero uno juventino incontrò de Ligt, la sua famiglia ed il Dg dei 'Lancieri', l'ex bianconero van der Sar. Ed i contatti non si sono mai fermati.