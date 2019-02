CALCIOMERCATO INTER ULTIMISSIME / A questa Inter la cattiveria e la determinazione che solo anni di trofei e vittorie ad alti livelli possono dare. Lo ha ribadito l'Ad Beppe Marotta, facendo così intuire quella che sarà, almeno in parte, la strategia di calciomercato Inter da qui ai prossimi mesi per tentare sempre più di ridurre il gap con la Juventus. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI.

Giocatori d'esperienza, nomi forti che possano portare un palmarès di titoli che tra i calciatori attualmente in rosa mancano. L'esempio principale è ovviamente Diego Godin: otto titoli in nove anni con l'Atletico Madrid.

L'Inter lo ha bloccato, gli ha fatto fare le visite mediche e nelle prossime settimane depositerà il suo contratto per poi accoglierlo a Milano dal 1° luglio, quando sarà libero dai 'Colchoneros'. Un innesto importante al centro della difesa, ma che la dirigenza interista vuole replicare anche in altri parti. Ecco quindi, scrive 'Tuttosport', che da qui alle prossime settimane l'obiettivo prioritario degli uomini mercato nerazzurri sarà quello di individuare un nuovo 'colpo alla Godin', inteso per esperienza e spessore internazionale, anche a centrocampo. Al momento la ricerca si è focalizzata soprattutto sulla Spagna, dove praticamente sfumato Modric che sta per rinnovare col Real Madrid resta in lista Ivan Rakitic, nonostante le smentite dell'agente . Il sogno si chiama Toni, con il suo bagaglio di 25 titoli ed un Mondiale, ma occhio anche al ritorno di fiamma per Mateo(14 trofei dopo l'addio all'Inter) ed a possibili nuove ipotesi non ancora emerse.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui