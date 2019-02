JUVENTUS FIGLIA BONUCCI / Fiocco rosa per Leonardo Bonucci. Giorno speciale per il difensore della Juventus, diventato per la terza volta papà come annunciato dallo stesso numero 19 bianconero sul suo profilo Instagram: "We are 5!! Benvenuta Matilda.

Grazie alla super mamma Martina Maccari: sei stata grande!!!", si legge sul social network insieme alla foto del braccialetto della moglie. Dopo Lorenzo e Matteo la famiglia Bonucci si arricchisce di una bimba, con il Nazionale azzurro che avrà una carica in più per accelerare il recupero dall'infortunio alla caviglia rimediato nel match del 27 gennaio contro la Lazio.