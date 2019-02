AL DUHAIL BENATIA JUVENTUS / Mehdi Benatia è già lontano dalla Juventus. Perfezionato il trasferimento all'Al-Duhail, in Qatar, il difensore marocchino si è presentato quest'oggi alla sua nuova squadra.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Le sue dichiarazioni dicono tutto della nuova vita professionale del giocatore: "Ho giocato con grandi club come, Juventus ee ho vinto tanto. Ora ho altri obiettivi, stare qui è il massimo per me e la mia famiglia. Le critiche dal Marocco? Credo che la mia scelta vada rispettata. Voglio che i miei figli crescano in un ambiente islamico, potevo scegliere gli Emirati o l'Arabia Saudita, ma qui giocano tanti calciatori della nazionale marocchina".