MILAN SAINT-MAXIMIN / Leonardo sblocca l'affare Saint-Maximin.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il Dt del- riporta 'Sport Mediaset' - avrebbe trovato un accordo di massima con il Nizza per l'arrivo in Italia la prossima estate del giovane esterno offensivo francese. Dopo aver provato senza risultati l'offensiva nell'ultima finestra di gennaio, Leonardo stavolta sarebbe riuscito a strappare il sì del club di Ligue 1 e dello stesso 21enne talento, che avrebbe già firmato un pre-contratto per cinque stagioni con il 'Diavolo'.