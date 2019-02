JUVENTUS ZIDANE ALLEGRI RONALDO / Zinedine Zidane resta in prima linea per un'eventuale sostituzione di Massimiliano Allegri a fine stagione sulla panchina della Juventus. In Spagna ne sono certi: in caso di addio del tecnico livornese, il presidente Andrea Agnelli consegnerebbe il timone dei bianconeri all'ex fantasista francese.

Zidane avrebbe anche uno sponsor d'eccezione: stando a 'Don Balon'starebbe infatti spingendo all'interno della dirigenza campione d'Italia per il ritorno la prossima estate a Torino di 'Zizou'

Il portoghese non avrebbe trovato la stessa intesa con Allegri, esprimendo il desiderio di essere allenato dall'ex allenatore del Real per ripetere - soprattutto in prospettiva Champions League - le trionfali stagioni a Madrid. Di contro Allegri, libero dal legame con la Juventus, diventerebbe un profilo appetibile per Florentino Perez, che già si mise sulle sue tracce la scorsa estate dopo l'inaspettata decisione di Zidane di lasciare il Real Madrid.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui