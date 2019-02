Ligue 1, Marsiglia-Bordeaux 1-0: Garcia respira

LIGUE 1 MARSIGLIA BORDEAUX / Ferma momentaneamente la crisi il Marsiglia di Rudi Garcia, che dopo due sconfitte consecutive (tre nelle ultime quattro) ritrova la vittoria in casa contro il Bordeaux, nel recupero della 18esima giornata di Ligue 1.

In un Velodrome a porte chiuse per i disordini contro il, i padroni di casa sfruttano la superiorità numerica derivata dall'espulsione al 25' diper un brutto fallo e vincono per 1-0, con una rete dial 42'. Marsiglia che risale in settima posizione agganciandoa quota 34 punti. Zonaora più vicina.