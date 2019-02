JUVENTUS DOUGLAS COSTA NEYMAR / Lo spavento per il recente incidente stradale non ha fermato Douglas Costa, che è volato a Parigi per festeggiare il compleanno del compagno di nazionale Neymar.

Un viaggio lampo, che non ha impedito al giocatore di essere a Torino quest'oggi per l'allenamento alla Continassa, nonostante il piccolo problema fisico patito contro il. Ma secondo 'Sport Mediaset', la società bianconera non è rimasta affatto contenta del comportamento del brasiliano. Non sono previste multe, ma l'iniziativa del brasiliano non è sembrata opportuna, a poche ore da un incidente, e non in linea con lo spirito del club.