CALCIOMERCATO MILAN HERRERA/ Hector Herrera, centrocampista del Porto, è un obiettivo di calciomercato di diverse big di Serie A, in particolare Roma, Inter e Milan. Il messicano, più volte accostato ai primi due club citati, potrebbe però a sorpresa accasarsi a Milano sponda rossonera.

Stando infatti a quanto riportato da 'SportMediaset', gli uomini mercato del Milan si starebbero muovendo concretamente per Herrera, il cui contratto è in scadenza proprio a giugno. Per le ultime notizie sul calciomercato della Serie A---> clicca qui!

Inoltre, il club meneghino sarebbe in pole per la stabilità in panchina di Gennaro Gattuso, che avrebbe dato il via libera al colpo. Discorso differente per Di Francesco e Spalletti, entrambi favorevoli all'arrivo del messicano, ma a rischio.

