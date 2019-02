PORTO MAREGA ROMA/ Moussa Marega, attaccante del Porto, ha subito una lesione muscolare alla coscia sinistra e verosimilmente, non sarà a disposizione del club lusitano per la sfida di Champions League contro la Roma.

Il bomber classe 1991, che finora ha totalizzato ben 5 reti nella massima competizione continentale, si è fermato dopo il match esterno contro il Guimaraes. Per un infortunio di questo genere, i tempi di recupero si aggirano intorno alle 4/5 settimane, troppe per il maliano che sicuramente non ci sarà all'andata, in programma il 12 febbraio. Per le ultime notizie sulla Champions League---> clicca qui!