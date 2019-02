CALCIOMERCATO PARMA FRANSSON / La notizia data da Calciomercato.it nelle ultime ore della finestra invernale trova conferme quest'oggi: Kevin Fransson (svedese classe 2001) è un nuovo giocatore del Parma.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

"Si tratta di un terzino di spinta ma allo stesso tempo abile in fase difensiva - ha detto ai nostri microfoni Lorenzo, agente dellache, insieme al suo socio Marcoha curato il trasferimento ai ducali del ragazzo, assistito dall'agente Marco Salvatore - Ottima struttura, particolarmente dinamico. Tecnicamente è’ pronto per il campionato italiano, grazie anche a gran corsa ed intensità. Inoltre ha già debuttato in prima squadra (nell'Örgryte IS) in Svezia. Come è nata l'operazione? Durante un periodo in Svezia ad Ottobre, dove abbiamo avuto il piacere di conoscere l’agente del ragazzo, Marco- ha risposto Agabiti - Una volta visionato il ragazzo di persona, a novembre con la prova molto convincente del ragazzo al centro sportivo di Collecchio abbiamo potuto iniziare la trattativa. Dopo un periodo di riflessione da parte della famiglia, abbiamo infine potuto ultimare l’operazione". Fransson verrà aggregato alla Primavera ducale di mister Catalano.