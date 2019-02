p>CALCIOMERCATO MANCHESTER CITY KOMPANY/ Vincent, difensore centrale del Manchester City, è in scadenza di contratto con il club allenato da Pepe, ai microfoni del 'Manchester Evening News', non ha fugato i dubbi attorno al suo futuro: "Non voglio affrettare alcuna decisione, ho un ottimo rapporto con la società ma anch'essa non deve prendere decisioni in fretta". Per le ultime notizie sul calciomercato estero---> clicca qui!

Kompany ha poi aggiunto: "Sono un giocatore con delle ambizioni e voglio mantenermi a questi standard ma non è il momento di prendere scelte poco ragionate".

