INTER KEITA INFORTUNIO PARMA / Le ultime sconfitte contro Lazio e Bologna rimediate sull'asse Coppa Italia-campionato hanno ufficialmente fatto scattare l'allarme in casa Inter.

Se dal punto di vista dei risultati le cose non vanno di certo benissimo,può quantomeno sorridere guardando all'infermeria che si sta svuotando.è infatti tornato ad allenarsi con il resto del gruppo nerazzurro dopo la distrazione al bicipite femorale della coscia destra rimediata a metà gennaio e che lo aveva costretto a saltare le ultime uscite. Spalletti recupera dunque un'alternativa tattica importante in grado di agire su entrambe le fasce o anche al fianco di, vista la scarsa vena realizzativa del capitano dell'Inter. Il senegalese si prepara dunque a tornare anche nell'elenco dei convocati già a partire dalla prossima trasferta di campionato in casa del, in programma sabato sera al 'Tardini'.