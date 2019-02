CALCIOMERCATO MILAN PATO/ Alexandre Pato, attaccante brasiliano, è stato una delle suggestioni del calciomercato Milan per la sessione invernale. Il Papero, attualmente in Cina con il Tianjin Tianhai, stando a quanto riportato da 'Globoesporte.com', potrebbe però tornare a giocare in Brasile.

A contattarlo secondo il portale carioca sarebbe stato il Santos nelle vesti di Jorge, allenatore dell'ex club di. Per le ultime notizie sul calciomercato dei rossoneri---> clicca qui!

La trattativa per Pato però, non sembra essere delle più facili. A mettere infatti un freno ci sarebbero due grandi ostacoli che il Santos dovrebbe superare: l'ingaggio altissimo del giocatore e i rapporti non idilliaci con il suo procuratore.

