CALCIOMERCATO INTER ROCA / Nella finestra di calciomercato invernale appena conclusa l'Inter ha fatto un tentativo anche per Marc Roca, giovane centrocampista di proprietà dell'Espanyol.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A svelare il retroscena ci ha pensato l'edizione online del quotidiano 'Sport', che sottolinea come ile i nerazzurri avessero provato a prelevare il classe 1996 iberico. I catalani dal canto loro hanno rispedito al mittente ogni offerta lontana dalla cifra clausola rescissoria pari a 40 milioni di euro. Stando a quanto riferisce il quotidiano l'Inter, nonostante il pesante ostacolo economico rappresentato dalla clausola, ha messo sul tavolo diverse alternative per ottenere un accordo per un prestito oneroso con opzione di acquisto a fine stagione. Il tentativo dei nerazzurri per Roca non è però andato a buon fine.