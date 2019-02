CALCIOMERCATO INTER WANDA NARA ICARDI/ L'Inter è al centro della bufera. Per l'ennesima stagione, il mese di gennaio dei nerazzurri, fra scarsi risultati e polemiche, è stato a dir poco turbolento. Uno dei problemi della squadra allenata da Luciano Spalletti è l'astinenza dal gol di Mauro Icardi. Il capitano della Beneamata non va infatti a segno in Serie A dalla sfida interna con l'Udinese, dove ha trasformato un calcio di rigore. L'ultima realizzazione, non dal dischetto, è invece datata 2 dicembre 2018, data del match all'Olimpico con la Roma, pareggiato 2-2.

Per le ultime notizie sul calciomercato dell'Inter---> clicca qui!

In mezzo, ci sono state le continue voci attorno al rinnovo ed alle richieste di Wanda Nara che, con un tweet, ha voluto ribadire ancora una volta quanto Icardi sia legato alla maglia nerazzurra: "Ci sono capitani che posano orgogliosi quando vincono. Altri che lasciano la barca prima che affondi. I capitani che restano a bordo nonostante si stia per affondare sono pochi! Tu sei uno di quelli che combattono finchè non si è tornati a galla". Un vero e proprio elogio da parte della moglie e procuratrice nei confronti di suo marito, ma qual è il messaggio? Un giuramento di amore all'Inter o una risposta alle critiche mosse dai tifosi intorno al rinnovo e al tweet dello stesso Icardi dopo la sconfitta col Bologna?

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui