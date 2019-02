CALCIOMERCATO INTER POST SPALLETTI CAPELLO - Luciano Spalletti vive, probabilmente, i giorni più difficili sulla panchina dell'Inter. L'eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio e la successiva sconfitta casalinga contro il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic in campionato, pesano e non poco. In più, le voci su un possibile approdo di Antonio Conte alla corte di Marotta (prontamente smentite dal direttore generale) nella prossima stagione, non aiutano a rasserenare l'ambiente.

per tutte le notizie in tempo reale. In tutto questo, si è parlato anche di un possibile ribaltone nelle prossime settimane, concome primo banco di prova e con tanti nomi accostati alla panchina nerazzurra in caso di addio anticipato : Esteban, Paulo(nel mirino anche della), Laurente Fabio. Per quanto riguarda quest'ultimo, però, appare davvero di difficile realizzazione un approdo sulla panchina dell'Inter. Dopo l'esperienza col gruppo Suning in Cina, alla guida dello, il 72enne allenatore di Pieris ha tutta l'intezione di continuare la sua esperienza come opionionista di 'Sky Sport' e considera conclusa l'avventura sui campi da calcio come guida tecnica. A meno di clamorosi colpi di scena, che sono sempre dietro l'angolo.