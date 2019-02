PARMA BRUNO ALVES CRISTIANO RONALDO / Nel giorno del compleanno di CristianoRonaldo ha parlato BrunoAlves.

Il difensore accostato allaa gennaio, ha rinnovato il contratto con il: "Niente Pallone d'Oro per Ronaldo? Sicuramente si è arrabbiato perché lo meritava per quello che ha fatto l'anno scorso ma penso sarà una motivazione per vincerlo il prossimo anno - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Sono abituato a giocare contro di lui, sapevo che sarebbe stata una guerra, ho fatto del mio meglio affinché non segnasse e con me non ha vinto nemmeno un duello aereo. Abbiamo provato a vincere ma è stato un grande risultato per il Parma. Ronaldo è un amico che sono felice di avere, è un esempio per quello che ha fatto nella vita

FUTURO - "Per me era importante giocare in Italia per un club storico come il Parma. Sono molto felice di poter aiutare la squadra, ora con il nuovo contratto mi sento riconosciuto per quello che ho fatto. Voglio essere più forte... Sei il CR7 del Parma? Ho imparato dal migliore"

