CALCIOMERCATO JUVENTUS BARCELLONA DE LIGT / Il nome di MatthiasdeLigt è in cima alla lista della spesa della Juventus per 'svecchiar'e la difesa il prossimo anno. Il reparto arretrato senza Bonucci e Chiellini ha evidenziato grossi limiti e proprio per questo in estate si correrà ai ripari. Il centrale dell'Ajax piace parecchio ma sul calciatore c'è da tempo il Barcellona, intenzionato a mettere a segno l'ennesimo colpo di calciomercato.

De Ligt avrebbe espresso la volontà di giocare insieme ama il Barcellona deve fare i conti con. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

L'agente - riporta 'Mundo Deportivo' - non è ben visto in società e nelle scorse settimane avrebbe avanzato una richiesta di ben 10 milioni di euro di commissione per il trasferimento di de Ligt. Con un altro procuratore - si legge sul portale - per i blaugrana sarebbe tutto più facile... Raiola potrebbe così essere un alleato della Juve per il colpo de Ligt

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui