p>CALCIOMERCATO REAL MADRID CHELSEA HAZARD / E' noto ormai da tempo l'interesse delper Eden, stella del: Florentinoè disposto a fare follie per l'attaccante belga che potrebbe essere così il colpo da novanta da regalare in estate ai propri tifosi. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Interpellato sul proprio futuro, Eden Hazard ai microfoni di 'Radio Montecarlo' ha rivelato di avere le idee chiare su quale sarà la sua futura casa quando gli è stato chiesto se rinnoverà il proprio contratto con il Chelsea o se cercherà una nuova destinazione per continuare la sua carriera: ''So cosa sto per fare, ho preso una decisione''. Non resta dunque che aspettare.

