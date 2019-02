p>CALCIOMERCATO LAZIO LAYUN / Dopo essere stato accostato a diversi club di Serie A come, Miguelha deciso di ripartire dal suo Messico: l'ex terzino dell'ha infatti lasciato nella finestra invernale di mercato il, dopo aver collezionato 15 presenze nella prima parte di stagione, e si è trafserito al Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Il calciatore messicano classe 1988, intervistato da 'Fox Sports', ha rilevalato un importante retroscena di mercato che ha per protagonista la Lazio: ''Hanno spinto forte per acquistarmi dal Villarreal. Hanno parlato con il mio agente e hanno contatttato anche il mio ex compagno di squadra Bonera per avere informazioni sul mio conto. Sono stati davvero molto insistenti, ma avevo già deciso di ritornare in Messico. Volevo tornare in un buon momento della mia carriera''.

